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Новая часть Battlefield выйдет и на консолях предыдущего поколения

Общество
Новая часть Battlefield выйдет и на консолях предыдущего поколения
wikipedia.org

Редвуд-Сити, 12 мая. Следующая часть игры Battlefield выйдет не только на PC и «свежих» консолях, но и на PlayStation 4 и Xbox One.

Соответствующее заявление сделал гендиректор EA Эндрю Уилсон во время отчета. Он добавил, что на прошлой неделе посмотрел первый «невероятный» трейлер проекта. Тогда же он пообещал, что показ игры состоится уже в июне. Еще больше подробностей будет выходить в течение всего лета.

Игра будет «великолепной» на двух последних поколениях приставок, однако на актуальных консолях это будет «еще более впечатляюще». Игра должна выйти в третьем финансовом квартале. Это значит, что ждать «Батлу» стоит с 1 октября по 31 декабря.

Недавно стало известно, что дефицит консоли Sony PS5 не исчезнет до 2022 года. Нехватка приставок продлится весь этот год.

игра анонс приставки консоли battlefield
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