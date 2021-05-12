Власти Бахрейна одобрили вакцину «Спутник Лайт» для экстренного применения

Манама, 12 мая. Российский препарат от коронавируса «Спутник Лайт» был одобрен на территории королевства Бахрейн для экстренного применения.

Согласно информации национального агентства BNA, такое решение было принято после того, как исследования вакцины показали ее высокую эффективность. Новая разработка является первым компонентом препарата «Спутник V».

Сегодня в РФ зарегистрированы уже четыре вакцины. Сначала появился «Спутник V», за ним регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а после было запущено глобальное тестирование «Спутника Лайт».

Недавно Генсек ООН Антониу Гутерреш посоветовал сотрудникам организации привиться российской вакциной в тех странах, где она одобрена. Такое заявление генеральный секретарь сделал во время интервью с медиаагентствами России.