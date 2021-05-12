Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки движения ХАМАС

Тель-Авив, 12 мая. Ключевые фигуры разведки палестинского движения ХАМАС были ликвидированы.

Так, в результате авиаудара ВВС Израиля были ликвидированы глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хассан Каоджи и его заместитель Вали Исса, занимающийся контрразведкой. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Армия Израиля за последние часы нанесла удары по ряду целей в секторе Газа, говорится в сообщении. Удары продолжаются.

Израиль во вторник приступил к операции «Страж Стены» по подавлению ХАМАС. Мероприятия продлятся несколько суток.

Накануне стало известно, что местные жители сняли на видео момент обстрела Тель-Авива. В небе видны пролетающие ракеты и их перехват системой противовоздушной обороны,