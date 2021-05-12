Человек погиб при обстреле из сектора Газа в израильском городе Лод

Тель-Авив, 12 мая. Женщина погибла в результате ракетного обстрела из сектора Газа в городе Лод к востоку от Тель-Авива, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

Сирены воздушной тревоги не затихают в Ашкелоне и граничащих с палестинским анклавом городах с минувшей ночи. Обстреливать крупный город Ашдод палестинские группировки начали с 13:00 вторника.

Массированный обстрел территории Израиля палестинские группировки начали в понедельник, 10 мая, в 18.00. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала пять тысяч резервистов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что группировки ХАМАС и «Исламский джихад» из Палестины заплатят очень высокую цену за ракетные удары по израильским территориям. Он уточнил, что палестинские группировки «заплатят своей кровью».