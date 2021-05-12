Режим ЧС ввели из-за разлива нефти в Усинске Республики Коми

Усинск, 12 мая. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Усинск в Республике Коми в связи с обнаружением радужной пленки в реке Колве.

По информации республиканского правительства, источник загрязнения находится у границы с Усинском в Ненецком автономном округе. Утечка нефтепродуктов остановлена.

Оперативные службы устраняют последствия разлива. На реке Колве устанавливаются боновые заграждения, уточнили в МЧС в Республике Коми.

Ранее в Ленинградской области в районе полузатопленного судна «Академик Якутин» обнаружили следы нефтепродуктов. Первичные лабораторные исследования показали, что в воде зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций в 32 раза.