Туристам предложили посмотреть лунное затмение с борта самолета

Канберра, 12 мая. Австралийская авиакомпания Qantas открыла продажи билетов на лунное затмение вместо полетов за границу. Об этом рассказали журналисты Bloomberg.

Через две недели, 26 мая, произойдет полное лунное затмение. В этот день полная Луна ближе всего к Земле и из-за этого выглядит больше, поэтому мы называем это явление Суперлунием.

Это небесное событие можно наблюдать на ночной стороне Земли, если небо чистое. В некоторых местах видно все затмение, а в других областях Луна будет всходить или заходить в это время. Лучше всего оно видимо в Австралии, на западе США, в западной части Южной Америки и в Юго-Восточной Азии.

Авиаперевозчик Qantas предлагает туристам не упустить шанс и купить билет на рейс, во время которого пассажиры смогут понаблюдать за лунным затмением. Стоимость такого удовольствия – 1170 долларов, включая фуршет перед взлетом с канапе и коктейлями. Самолет поднимется на высоту более 13 километров.

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