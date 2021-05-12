Опрометчивый онанист попал на камеру и напугал жителей дома в Калининграде

Калининград, 12 мая. Житель Калининграда попал в объектив камеры наблюдения во время непристойного занятия прямо посреди дня.

Инцидент произошел на ул. 9 Апреля, 58. Мужчина занялся мастурбацией у подъезда дома, куда была направлена одна из камер. Местные жители поведали, что о подозрительном мужчине рассказали дети. Видеозапись публикует «Клопс».

Калининградские следователи инициировали процессуальную проверку. На место происшествия сразу после сообщения в полицию от жителей выехали правоохранители. Сейчас они разыскивают героя видео.

Недавно в Сети появилось другое интересное видео. Жители Сочи поделились кадрами выпавшего в середине мая снега.