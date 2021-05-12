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Нетаньяху ввел режим ЧП в охваченном беспорядками израильском городе Лод

Политика
Нетаньяху ввел режим ЧП в охваченном беспорядками израильском городе Лод
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Тель-Авив, 12 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в городе Лод к востоку от Тель-Авива режим чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков.

По данным местных СМИ, в Лоде начались массовые беспорядки, в которых участвует как арабское, так и израильское населения. Правоохранительные органы уже задержали 16 протестующих.

«Премьер-министр Нетаньяху согласился с объявлением особого чрезвычайного положения в Лоде, а министр внутренней безопасности Амир Охана объявил, что немедленно приступит к исполнению своих полномочий в этом вопросе», —сообщила канцелярия премьер-министра Израиля в Twitter.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направит в израильский город Лод все приграничные роты для восстановления порядка на улицах. По данным СМИ, в Лоде продолжаются поджоги принадлежащих евреям автомобилей, синагог и магазинов.

израиль нетаньяху лод
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