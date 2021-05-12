Данила Козловский вошел в обновленный состав экспертного совета Фонда кино

Москва, 12 мая. Фонд кино обновил составы экспертных групп по итогам опроса отрасли. Теперь в них входят актер Данила Козловский и режиссер Клим Шипенко.

Как сообщает пресс-служба организации, совет Фонда кино утвердил новые составы сценарной рабочей группы и экспертного совета. В обязанности сценарной группы входит оценка актуальности выбранной темы, художественных достоинств и ценностного содержания сценариев российских фильмов, претендующих на финансовую поддержку Фонда кино.

Экспертный совет анализирует содержание фильмов, а также «техническую» сторону проектов: бюджет производства, календарно-постановочный план, маркетинговую стратегию и так далее.

«Составы экспертных групп в 2021 году были обновлены на основании широкого опроса отрасли», — говорится в сообщении.

В опросе принимали участие все организации кинематографии, фильмы которых собрали в прокате на территории РФ более 100 млн рублей за последние пять лет. Также свой голос отдали представители всех российский кинокомпаний.

fond-kino.ru / Фонд кино

Ранее аналитики Фонда кино исследовали рынок российского кинопроизводства и составили список лидеров индустрии. В первую пятерку вошли «Централ Партнершип», «СТВ», «1-2-3 Продакшн», «ВБД Груп», «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова».

В конце апреля стало известно, что Фонд кино обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к киностудии «Бонанза» и ее главному продюсеру Джанику Файзиеву, который снял фильм «Вратарь Галактики». От компании потребовали вернуть 191 млн рублей.