Вашингтон, 12 мая. США и страны Запада давно ведут против России войну, считает американский кинорежиссер, сценарист и автор нескольких книг Оливер Стоун.

Началась она после выступления президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года, предположил режиссер во время беседы с газетой The Washington Post.

«Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это — крупный пункт политики. Огромный. Огромной важности», — сказал Стоун и добавил, что на самом деле нет никаких доказательств агрессивности России.

США двигаются по пути, который режиссер назвал «самоубийственным»: путь самой главной державы мира, контролирующей абсолютно все. Необходимо менять точку зрения и уживаться с Россией, налаживать сотрудничество и диалог, заключил Стоун. Недавно пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том же самом: он выразил сожаление, что Москва и Вашингтон не противодействуют сообща киберугрозам, сообщает «Взгляд».

Недавно американцы высказали соболезнования семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в казанской школе. Кто-то из комментаторов отметил, что в демократической стране США преступника бы отпустили, но в России он понесет заслуженное наказание.