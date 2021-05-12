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Ученые открыли принципиально новый способ безопасного похудения

  /   Обновлено: 12 мая 2021 05:05
Общество
Ученые открыли принципиально новый способ безопасного похудения
pixabay.com

Канберра, 12 мая. Австралийские ученые выяснили, что блокирование определенного рецептора в жировых тканях изменяет процесс метаболизма, и накопленный жир начинает расходоваться на энергию.

Исследование, проведенное специалистами из Института медицинских исследований Гарвана вместе с коллегами из Китая и Канады, опубликовано в журнале Nature Communications. По данным австралийских ученых, блокировка конкретного рецептора в жировых тканях определенным образом влияет на процесс метаболизма. Это приводит к тому, что организм начинает активнее расходовать накопленный жир, тратя его на производство энергии и терморегуляцию.

Ученые подчеркивают, что этот метод лечения ожирения является более безопасным и действенным, чем широко применяющийся сейчас способ, связанный с подавлением аппетита. Препараты, призванные устранить ощущение голода, имеют побочные эффекты и влияют на центральную нервную систему, а также приводят к тревоге и стрессу.

Ученые открыли принципиально новый способ безопасного похудения
pixabay.com  / 

Специалисты провели исследование биопсии жировой ткани людей с ожирением. Они выяснили, что блокирование рецептора молекулы нейропептида Y1 (NPY), способствующего сохранению энергии в условиях дефицита питательных веществ, позволяет предотвратить увеличение веса.

Ранее ФАН в специальном материале перечислил 10 простых правил, соблюдая которые можно избавиться от лишнего веса за пару-тройку месяцев без чувства голода и рисков для здоровья. Одним из важных советов является хороший сон. Его недостаток — одна из причин набора веса, это подтвердили ученые Колумбийского университета. Хроническое недосыпание запускает процесс накопления жира, тогда как полноценный ночной отдых в течение восьми часов помогает организму расщеплять жировую ткань и худеть даже во сне.

ожирение здоровье исследования похудение
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