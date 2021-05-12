Ford планирует выводить уличную рекламу в салон автомобилей

Диборн, 12 мая. Компания Ford рассматривает возможность внедрения в автомобили функции сканирования рекламных щитов и вывода информации с них на дисплей в салоне.

Специалисты хотят, чтобы автовладельцы не отвлекались на прочтение плакатов с объявлениями на дорогах, а могли увидеть их прямо перед глазами. Новая технология сама будет выбирать наиболее полезную информацию для водителя.

Технология еще никуда не внедряется и существует только в формате патента. Но рекламодатели уже оценили идею. Ford в заявке утверждает, что технология может отображать продукты или услуги рекламодателя, маршрут до магазина или номер телефона.

Недавно в Сети появилось фото обновленного Volkswagen Polo GTI. Судя по тизеру, следующая генерация будет иметь новый бампер с решеткой в виде сот с диодными противотуманками.