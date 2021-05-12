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Датские ученые перечислили последствия легко перенесенного COVID-19

Общество
Датские ученые перечислили последствия легко перенесенного COVID-19
pixabay.com

, 12 мая. Ученые Университета Южной Дании назвали стойкие последствия легко перенесенного COVID-19.

Специалисты опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases исследование, в котором приняли участие 8983 человека. Они имели положительные результаты анализов на коронавирус, но не были госпитализированы. Наблюдения продолжались шесть месяцев.

Выяснилось, что переболевших COVID-19 риск назначения новых лекарств не увеличивался. Исключением являются бронходилатирующие средства (на 0,4 процента).

Повышалась вероятность отдышки (на 0,5 процента) и тромбоза вен (на 0,1 процента). При этом риск инсульта, энцефалита и психоза не увеличивался.

Пациенты с положительным результатом теста на коронавирус посещали терапевтов на 20 процентов чаще, чем те, у кого был отрицательный результат. Они на 10 процентов чаще посещали клиники для амбулаторного лечения.

Накануне стало известно, что ученые научились определять, кому грозит тяжелая форма COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Цюрихского университета.

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