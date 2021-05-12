Диетолог рассказала, как увеличить объем и улучшить качество мясного блюда

Москва, 12 мая. Злоупотребление мясом наносит вред здоровью человека: развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако мясное блюдо можно сделать максимально полезным.

Человеческий организм нуждается в белке, но в небольших количествах. Злоупотребление мясными продуктами вредно для здоровья. Как максимально полезно приготовить мясо рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина радио Sputnik.

«Всего в день нам нужен один грамм белка на один килограмм веса. Взрослому человеку вообще достаточно 60 граммов животного белка (в день, – ред.)», — сказала Мухина.

В 100 граммах мяса содержится 18–20 граммов животного белка. Чтобы выяснить суточную норму потребляемого белка, нужно умножить свой вес на три. Однако есть метод, позволяющий увеличить объем мясного блюда.

«Для человека, который весит, например, 60 килограммов, 180 граммов продукта может показаться маловато, он не наестся. Поэтому очень хорошо добавлять в фарш или в рубленое мясо кабачки, зелень, морковь», — отметила диетолог.

Чтобы из 180 граммов сделать 300–500 граммов, в него можно добавить лук, тыкву, отруби, хлеб. Это не только увеличит блюдо, но и улучшит его состав.

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