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Юрист назвал риски, из-за которых можно лишиться нового авто

  /   Обновлено: 12 мая 2021 05:05
Экономика
Юрист назвал риски, из-за которых можно лишиться нового авто
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 мая. Чтобы не лишиться автомобиля сразу после покупки, эксперт советует в первую очередь проверить не находится ли машина в залоге.

Адвокат, член МГКА «Московская гильдия адвокатов и юристов», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что возможна ситуация, когда гражданин передал кредитору в залог автомобиль, который потом купили вы. В этом случае кредитор имеет право забрать эту машину, поскольку залог следует не за человеком, а за вещью. У кого бы машина ни находилась — кредитор всегда сможет обратить на нее взыскание.

Стоит помнить, что не все предметы залога должны быть зарегистрированы. В частности, залог движимого имущества не подлежит обязательной регистрации.

«Если вы, например, выдаёте какому-нибудь лицу денежный заём под залог автомобиля или иного движимого имущества, настоятельно рекомендую вам зарегистрировать залог у нотариуса. Эта услуга стоит около 1000 рублей, однако данное действие сможет значительно защитить ваши права», — подчеркнул юрист.

Юрист назвал риски, из-за которых можно лишиться нового авто
ФБА «Экономика сегодня»  / Валерий Акимов

При покупке авто его можно проверить через Реестр заложенного имущества на сайте Федеральной нотариальной палаты. Также можно проверить данные, размещаемые на Федресурсе во вкладке «Обременения». Это бесплатно и быстро.

Ранее эксперт проекта «Слева наПраво», адвокат Надежда Ермолаева рассказала, в каких случаях водители не должны подчиняться требованиям сотрудников ДПС. К примеру, водитель не обязан выходить из машины при остановке транспортного средства. Кроме того, водитель может отказаться «дыхнуть в трубочку» прямо на дороге и проследовать с инспектором в специальное учреждение для медицинского освидетельствования.

автомобили водители торговля юрист
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