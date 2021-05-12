Огромный косяк сельди выбросился на берег Сахалина

Южно-Сахалинск, 12 мая. Сахалинские экологи зарегистрировали массовый выброс тихоокеанской сельди на берег Охотского моря.

Руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын уточнил, что инцидент произошел в Макаровском районе, рядом с поселком Восточное. Свидетели говорили, что косяк достигал в длину по берегу порядка четырех километров.

«Нерестовые подходы тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдского стада к берегам южного Сахалина не просто продолжаются, а нарастают. Что, конечно же, очень радует», – отметил эколог.

Лисицын добавил, что это нормальное явление. Уникальная по потенциалу своей численности сахалино-хоккайдская популяция тихоокеанской сельди после многих десятилетий глубокой депрессии восстанавливается. Аналогичные выбросы в этом году наблюдались в начале и в конце апреля. Это происходит, когда рыба идет на нерест.

Ранее стало известно, что изменение механизма контроля улова минтая может отразиться на популяции рыбы. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота выступила с предложением обязать участников рынка взвешивать рыбу сразу после вылова.