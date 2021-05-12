«Лаборатория Касперского»: Windows 7 используется на каждом третьем ПК в России

Москва, 12 мая. Каждый третий компьютер в России до сих пор использует устаревшую операционную систему Windows 7. Об этом сообщает «Лаборатория Касперского».

MIcrosoft давно прекратила поддержку ОС. Ее использование может быть небезопасным, поскольку система не получает необходимые обновления безопасности.

Согласно данным компании, Windows 7 можно найти на 36 процентах компьютеров в России. При этом показатель среди домашних пользователей — 37 процентов. Среди представителей малого и среднего бизнеса — 34 процента, среди представителей микробизнеса — 35 процентов.

«Лаборатория Касперского» также сообщила о пользователях, которые используют более старые версии системы. Доля пользователей XP и Vista составляет менее одного процента. Более половины пользователей (56 процентов) используют Windows 10.

Накануне стало известно, что Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 7, чья поддержка закончилась более года назад. Компания предложила платную продленную поддержку.