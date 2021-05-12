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Спаси меня отсюда: Сет Роген рассказал о пугающей встрече с Томом Крузом

  /   Обновлено: 12 мая 2021 05:04
Шоу-бизнес
Спаси меня отсюда: Сет Роген рассказал о пугающей встрече с Томом Крузом
Global Look Press  /  Samantha Zucchi Insidefoto/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 12 мая. Актер Сет Роген и режиссер Джадд Апатоу однажды провели странную встречу с Томом Крузом, на которой он прочитал им лекцию по саентологии.

О встрече Роген рассказал в своем сборнике эссе «Ежегодник». Это произошло в 2006 году, когда Круз пригласил приятелей в свой особняк в Лос-Анджелесе. Роген и Апатоу как раз снимали комедию «Немножко беременна». А около года назад состоялось знаковое интервью Круза у Опры Уинфри, после которого многие засомневались в его психическом здоровье.

По словам Рогена, он почувствовал что-то странное, когда еще только подъезжал к особняку и увидел Круза с его супругой Кэти Холмс и их тогда еще новорожденного ребенка Сури.

«У [Холмс] было неопределенное выражение: «Пожалуйста, спаси меня отсюда», — отметил Роген.

Когда чуть позже подъехал Апатоу, все трое сели и провели четырехчасовую беседу о фильмах. Затем разговор плавно перешел в общественное восприятие суперзвезды. В частности, Круз обрушился с обвинениями в адрес фармацевтических компаний.

«Потому что мое разоблачение их мошенничества стоило им таких денег, что они отчаялись. Они борются и делают все, что в их силах, чтобы дискредитировать меня, чтобы я больше не повредил продажам», — процитировал Роген слова Тома Круза.

Спаси меня отсюда: Сет Роген рассказал о пугающей встрече с Томом Крузом
Кадр из фильма «Джек Ричер»  / 

Тогда Роген осторожно спросил, неужели фармацевтические компании заставили его прыгать по дивану Опры в том злополучном интервью. По словам Круза, кадры были отредактированы, «чтобы они выглядели намного хуже, чем были на самом деле».

«Они делают это все время. Вы должны увидеть, что они делают с моим другом Луи Фарраханом!» — продолжил актер.

Фаррахан, напомним, является лидером радикальной организации «Нация ислама». Апатоу напомнил Крузу, что его «друг» обвиняется в расизме за свои антисемитские заявления. В ответ актер подчеркнул, что Фаррахан был «великим».

«Видите, это СМИ, — продолжал Круз. — Они все это передергивают! Возьмем, к примеру, мою религию — саентологию. Они делают это так, черт возьми, по-другому, чем есть на самом деле! Если бы вы дали мне около часа, чтобы рассказать вам об этом, вы бы сказали: «Какого черта?! Вот что такое саентология! Нет, черт возьми!». Всего за час я мог бы полностью изменить твое мнение».

Роген пишет, что и он, и Апатоу вежливо отклонили предложение Круза о бесплатном вводном курсе саентологии и ушли.

В конце апреля сообщалось, что Том Круз пытался расслабиться между съемками новой части фильма «Миссия невыполнима», но шум ветки, которая билась о крышу его трейлера, вывела звезду из себя. На место пришлось вызывать специалистов, которые срубили свисающие над трейлером ветки.

том круз сет роген Апатоу Кэти Холмс
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