Трамп назвал виновником ударов по Израилю «слабого» Байдена

Вашингтон, 12 мая. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в «слабости и отсутствии поддержки Израиля».

Как передает NYP, Трамп заявил, что его администрация была известна как «президентство мира», потому что противники Израиля знали, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Израиля и нападение на Тель-Авив грозит «скорым возмездием».

«При Байдене мир становится более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израиля приводят к новым атакам на наших союзников», — говорится в официальном заявлении экс-президента США.

Global Look Press / Mahmoud Khattab

Трамп подчеркнул, что «Америка всегда должна стоять на стороне Израиля и ясно дать понять, что палестинцы должны положить конец насилию, террору и ракетным обстрелам».

Во вторник из сектора Газа по Израилю было выпущено около 600 ракет. Еще около 150 ракет было запущено в сторону Израиля, но взорвалось на территории сектора Газа. Силы обороны Израиля сообщили, что одна из сотен ракет попала в автобус, в котором находились мирные жители.

Представитель Демократической партии США от Миннесоты Ильхан Омар обвинил Израиль в «терроризме» после того, как тот нанес ракетный удар по сектору Газа в ответ на нападение.

«Израильские воздушные удары, убивающие мирных жителей в Газе, являются террористическим актом. Палестинцы заслуживают защиты. В отличие от Израиля, программы противоракетной обороны, такие как «Железный купол», не существуют для защиты палестинского гражданского населения. Было бы бессовестным не осуждать эти нападения в неделю Курбан-байрам», — написал он в Twitter.

Global Look Press / Ilia Yefimovich

Омар опубликовал сообщение после того, как министерство здравоохранения Газы объявило, что в результате авиаудара погибло 20 человек. При этом Израиль объявил, что по меньшей мере 16 из них были боевиками.

Во вторник МИД России опубликовал официальный комментарий в связи с напряженной ситуацией вокруг Израиля и Палестины, призвав стороны к сдержанности. Дипломатическое ведомство напомнило о пострадавших и погибших с обеих сторон и отметило глубокую озабоченность Москвы в связи с опасным развитием событий.