Военные Сирии при поддержке ВКС РФ ликвидировали более 330 боевиков с 23 апреля

Дамаск, 12 мая. Армия Сирии при поддержке ВКС РФ с 23 апреля ликвидировала на территории САР 338 террористов. Об этом сообщает представитель российской группировки войск в Сирии.

Подразделения сирийских правительственных сил при поддержке ВКС России продолжают разведывательно-поисковые действия в Сирийской пустыне. Всего с 23 апреля было ликвидировано 338 и задержано 44 боевика, захвачено 20 и выведено из строя 6 единиц техники.

Российский военный отметил, что благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий был нанесен значительный урон живой силе и технике террористов. Были предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей САР.

Также представитель группировки войск РФ сообщил, что было найдено 26 схронов, более 21,5 тонны боеприпасов, а также семь тонн материальных средств и другого имущества боевиков. Уничтожено 38 объектов террористов и 45 укрытий.

Накануне сообщалось, что российские специалисты помогли Сирии восстановить 983 школы. Российский межведомственный координационный штаб оказывает всяческое содействие руководству САР.