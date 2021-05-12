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Тетя казанского стрелка назвала его тихим мальчиком

  /   Обновлено: 12 мая 2021 04:13
Общество
Тетя казанского стрелка назвала его тихим мальчиком
Федеральное агентство новостей

Казань, 12 мая. Родная тетя расстрелявшего учеников школы № 175 в Казани Ильназа Галявиева рассказала о его биографии.

По ее словам, до рокового инцидента ее племянник был добрым и тихим мальчиком. Он «сидел в компьютере» все время, а родители не отказывали сыну в покупке гаджетов.

Молодой человек учился на программиста три года, но был отчислен. О проблемах с учебой родители будущего стрелка не знали. Родственница отмечает, что племянник разбирался в технике и мог починить телевизор.

Женщина утверждает, что на опубликованных кадрах не узнала своего племянника. Она считает, что на него могли повлиять компьютер или секта. Тетя подчеркнула, что ее родственник не употреблял изменяющие сознание вещества, сообщает «Московский комсомолец».

Сейчас тысячи жителей Казани продолжают приносить цветы к мемориалу у гимназии. Горожане приносят цветы, игрушки и зажигают свечи в память погибшим.

стрельба казань казанский стрелок
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