Рособрнадзор назвал число участников дополнительного срока итогового сочинения

Москва, 12 мая. Порядка 21 тыс. школьников напишут итоговое сочинение в дополнительный срок. Еще 500 займутся изложением.

Согласно информации Рособрнадзора, датой проведения назначено 12 мая. Сочинение напишут около 21 тыс. детей, а изложение – 508.

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации», — отмечается в сообщении.

Изложением займутся те дети, которые имеют определенные ограничения по здоровью. В ведомстве отметили, что 98% школьников, писавших итоговое сочинение 15 апреля, получили «зачет». Дополнительные сроки организованы для учащихся, получивших «незачет» или не завершившие написание по уважительным причинам в основные сроки.

Недавно стало известно, что школьники ДНР впервые сдадут ЕГЭ на территории республики. Начальник сферы образования и науки в республике Любовь Волкова заявила, что это стало возможно во многом благодаря тесному сотрудничеству Минобразования и науки ДНР с Минпросвещения РФ.