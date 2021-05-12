Если есть мозги: Гуф разозлил поклонников неуместным фото о трагедии в Казани 

Москва, 12 мая. Рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, раскритиковали за неуместные посты в соцсети после трагедии в Казани, в результате которой погибли девять человек.

На фотографии в сторис музыканта обратил внимание один из Telegram-каналов. На первой фотографии рэпер держал заряженное ружье. А в следующем кадре Долматов на черном фоне написал «Казань, мы с тобой». Последовательность снимков вызвала недоумение у автора канала.

«Если поздно узнал о событиях в Казани — удалить вторую фотку можно за один клик. Если есть мозги», — говорится в публикации.

Пользователи также не скрывали своего возмущения, подчеркивая неуместность подобных снимков.

«Хайпует, привлекает внимание», — пишет один из читателей канала. «Так он наркоман, какие мозги?» — возмутился второй. «А матерится тут можно? Потому что нормальные слова на ум не приходят уже…» — негодует еще один подписчик.

Вскоре Гуф удалил снимок с ружьем из сторис.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семеро детей и две учительницы, 21 человек получил ранение. Большая часть пострадавших — дети в возрасте от семи до 15 лет. На месте задержали 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева.

Как сообщал ФАН, «казанский стрелок», как называют теперь Галявиева, в прошлом был учеником гимназии. За несколько недель до нападения его исключили с четвертого курса колледжа «ТИСБИ», где получал образование в сфере программирования. В его распоряжении был дробовик, разрешение на которое он получил законным путем. Правоохранители не зафиксировали нарушений в получении стрелком оружия.

После задержания Галявиев объяснил свой поступок тем, что несколько месяцев назад он почувствовал себя богом, но спустя некоторое время в нем стал «пробуждаться монстр».