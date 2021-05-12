Хирург дал советы, как без вреда для здоровья перенести долгую поездку в машине

Москва, 12 мая. Хирург-флеболог озвучил несколько простых правил, которые помогут без риска для здоровья переносить многочасовые поездки в автомобиле.

Во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса, автомобильные путешествия переживают бум. Однако статичное положение тела может спровоцировать проблемы с кровотоком, обращает внимание хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Александр Бойков в интервью радио Sputnik.

Долгое сидячее положение особенно опасно, если у человека есть проблемы с венозным оттоком, будь то хроническая венозная недостаточность, лимфостаз, проблемы с внутрибрюшным давлением. Следствием может стать варикозная болезнь ног. Однако есть несколько легких способов избежать неприятностей.

«Можно применять компрессионный трикотаж, который обеспечивает градиент давления на всех уровнях нижних конечностей, то есть обеспечивает адекватный отток вен. Можно использовать специальные накладки на сидения. Пассажиры при возможности могут снимать обувь, чтобы разгружать своды стоп и препятствовать давлению на ткани», — советует Бойков.

Каждые два-три часа нужно делать остановку, чтобы размяться, немного походить. В жару, когда из-за потливости происходит обезвоживание и кровь сгущается, остановки нужно делать чаще. Если путешествие затягивается, и в машине вам предстоит провести сутки и больше, остановки должны быть более длительными.

Остановиться стоит и тогда, когда вы почувствовали мурашки на коже или ползание «червячков» под кожей, ощущение тяжести в ногах. Хирург предупреждает, что это сигнал того, что в нижние конечности поступает меньше кислорода.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Сергей Дробязго рассказал, как исключить риск развития варикоза. В частности, если человек имеет проблемы с весом, ему важно давать своим ногам физические нагрузки. Специалист призвал россиян проходить в день по меньшей мере 10 тыс. шагов.