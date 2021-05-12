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Российским авиапассажирам могут начислить баллы за вакцинацию

Общество
Российским авиапассажирам могут начислить баллы за вакцинацию
pixabay.com

Москва, 12 мая. Общероссийское объединение пассажиров предложило начислять привитым путешественникам бонусы от авиакомпаний.

Общественники попросили главу Минтранса РФ Виталия Савельева порекомендовать такую идею крупнейшим авиакомпаниям. Речь идет о бонусной системе с поощрениями в размере от 500 рублей до 5 тысяч рублей для туристов, которые прошли вакцинацию от COVID-19, сообщает «Известия».

Источник издания в Минтрансе рассказал, что над подобной программой работает сейчас S7 Airlines. По задумке общественников акция заключается в следующем: туристы, которые сделали прививку в период с 25 мая по 25 августа могут рассчитывать на бонусе. Такая мера могла бы внести вклад в восстановление туризма, считают в объединении.

Недавно житель Германии признался в любви к российскому препарату от коронавирусной инфекции «Спутник V» необычным способом. После второй прививки он сделал татуировку с изображением вакцины. Это не первое признание в эффективности к лекарству за последние дни. Руководство ООН недавно призвало сотрудников прививаться именно «Спутником», сообщает «Взгляд».

туристы вакцинация авиапассажиры
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