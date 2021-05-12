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Россиянам рассказали, в каких европейских странах их будут ждать летом

  /   Обновлено: 12 мая 2021 03:48
Общество
Россиянам рассказали, в каких европейских странах их будут ждать летом
wikipedia.org  /  Alexander Mishin / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 мая. Ряд стран Европейского союза будут рады принять у себя российских туристов летом.

Ряд направлений будетт ждать путешественников, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс РИА Новости.

«Такие страны, как Греция и Мальта четко дали понять, что они будут рады людям с прививкой, а также, конечно же, с отрицательным тестом на коронавирус», — отметил Дженкинс.

Российских туристов хорошо характеризует то, что «они менее всех на планете боятся». Этим летом некоторые страны будет приветствовать россиян так, как не приветствовали раньше. Например, Греция с 14 мая снимет ограничения для путешественников. Туристы смогут не уходить на карантин в этой стране, а в гостиницах санитарные протоколы не будут отличаться от прошлогодних, заявил туроператор «Tez Tour Греция».

Россиянам разрешен въезд на Кипр с 1 апреля. Но так как в начале мая, РФ осталась в «красной» категории, путешественникам придется сдавать два теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить авиасообщение с Болгарией с июня. С начала лета планируется возобновить регулярное авиасообщение между странами. С 10 июня могут быть запущены чартерные рейсы в республику. Официальная информация об этом может появиться в ближайшие дни. Об этом информируют специалисты портала Tourdom в Telegram-канале со ссылкой на свои источники в Болгарии.

туризм европа путешествия
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