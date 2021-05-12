Продавец оружия рассказал о встрече со стрелком в казанской школе

Йошкар-Ола, 12 мая. Продавец оружия в магазине Йошкар-Олы рассказал, как Ильназ Галявиев, устроивший кровавую бойню в школе №175 в Казани, покупал у него снаряжение.

Как пишет телеканал «Звезда», молодой человек показал полностью заполненную лицензию на приобретение оружия. Она была оформлена по всем правилам со спецзнаками и с печатью. Сам Галявиев показал паспорт и внес оплату.

Согласно официальным данным, в результате страшного инцидента в казанской школе погибли девять человек, семь из них – дети. Пострадали еще два десятка человек. Российский Следком возбудил уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура. Преступника задержали.

Сейчас тысячи жителей Казани продолжают приносить цветы к мемориалу у гимназии. Горожане приносят цветы, игрушки и зажигают свечи в память погибшим.