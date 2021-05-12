Жители Казани со слезами на глазах рассказали, почему пришли к гимназии ночью

Казань, 12 мая. Жители Казани, которые даже ночью пришли к стенам гимназии №175, где 11 мая в результате стрельбы погибли 10 человек, рассказали, почему не смогли остаться дома.

В беседе с корреспондентом РИА Новости одна из женщин сказала, что трагедия в гимназии является ударом для всего татарского народа, который сегодня скорбит. Она призналась, что сама является работником сферы образования и узнала о случившемся почти сразу. После короткого комментария слезы не позволили ей говорить.

«У нас у самих двое детей, мы скорбим, очень близко к сердцу эту трагедию приняли... Ужасно, когда ребёнка отправляешь в школу, а он не возвращается. Будем помнить, скорбить», — заявила другая жительница Казани.

Ее муж добавил, что случившееся является трагедией для всей страны, для всего города. Другой горожанин отметил, что после такого инцидента школа работать не должна, на ее месте власти должны построить полноценный мемориал, как дань уважения всем, кто здесь проявил мужество.

Ранее телеграм-канал «112» опубликовал интервью с соседом казанского стрелка. По словам мужчины, парень всегда отличался неадекватным поведением, и его отцу приходилось извиняться перед соседями за его выходки. Председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев, комментируя трагедию, призвал усилить охрану в школах России. Как передает RT, он привел в пример Израиль, где в учебных заведениях дежурит вооруженная охрана с правом применять оружие на поражение.