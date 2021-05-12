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Старейший актер Голливуда Норман Ллойд скончался на 107-м году жизни

Общество
Старейший актер Голливуда Норман Ллойд скончался на 107-м году жизни
Pr Scr youtube.com  /  The Hollywood Reporter

Лос-Анджелес, 12 мая. Голливудский актер, режиссер и продюсер Норман Ллойд умер в собственном доме. Он отдал киноиндустрии 80 лет своей жизни.

Норман Ллойд появился на свет, когда Российская империя еще существовала. Он пережил две мировые войны, стал свидетелем рождения и краха Советского Союза, снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, при этом продолжал творить до самого последнего дня.

Сегодня в издании Variety сообщили, что Ллойд умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил его друг, продюсер Дин Харгроув. В ноябре прошлого года ему исполнилось 106 лет.

«Ллойд часто говорил, что секретом его долгой и в основном безболезненной жизни было «избегание неприятных людей"», — рассказал Харгроув.

Прорыв Ллойда в кино произошел в 1942 году в фильме Альфреда Хичкока «Диверсант». С тех пор он работал в киноиндустрии. Также актер запомнился в художественном фильме Чарли Чаплина «Огни Рампы». На данный момент последняя экранизация, где снимался Ллойд, — комедия Джудда Апатоу «Обломки», вышедшая в 2015 году.

Недавно стало известно о кончине бывшего игрока хоккейного клуба «Автомобилист» Владислава Егина. Он скончался на 33-м году жизни от осложнений на фоне коронавируса.

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