Видео с наездом машины на толпу людей в Екатеринбурге появилось в Сети

Екатеринбург, 12 мая. ДТП с участием двух иномарок, столкнувшихся в центре Екатеринбурга, привело к травмам шести человек.

Одна из машин-участниц аварии отлетела в толпу людей на тротуаре. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка. Столкнулись Toyota Camry и Seat.

На кадрах, которые снял видеорегистратор одного из очевидцев, видно, что Seat не остановился на красный свет и на большой скорости в него влетел японский седан. Виновник происшествия, как рассказали в полиции, получил права около года назад, однако он уже успел накопить 11 штрафов за превышение скорости.

Пять из шести пострадавших госпитализированы. В их числе двое детей, которые получили ушибы и сотрясение.

Недавно массовое ДТП произошло в Москве. Таксист врезался в задний бампер припаркованного автомобиля и собрал целый ряд из пяти машин. Все они получили различные повреждения.