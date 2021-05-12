Видео с наездом машины на толпу людей в Екатеринбурге появилось в Сети

Екатеринбург, 12 мая. ДТП с участием двух иномарок, столкнувшихся в центре Екатеринбурга, привело к травмам шести человек.
Одна из машин-участниц аварии отлетела в толпу людей на тротуаре. Инцидент произошел на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка. Столкнулись Toyota Camry и Seat.
На кадрах, которые снял видеорегистратор одного из очевидцев, видно, что Seat не остановился на красный свет и на большой скорости в него влетел японский седан. Виновник происшествия, как рассказали в полиции, получил права около года назад, однако он уже успел накопить 11 штрафов за превышение скорости.
Пять из шести пострадавших госпитализированы. В их числе двое детей, которые получили ушибы и сотрясение.
Недавно массовое ДТП произошло в Москве. Таксист врезался в задний бампер припаркованного автомобиля и собрал целый ряд из пяти машин. Все они получили различные повреждения.