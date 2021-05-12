Генсек ООН Антониу Гутерреш начал визит в Москву в среду

Москва, 12 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш начал свой визит в Москву.

Генсек всемирной организации в среду встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны планируют обсудить темы Украины и палестино-израильского конфликта. Также ожидается разговор в режиме онлайн с президентом России Владимиром Путиным. Визит Гутерреша проходит по приглашению Правительства РФ и продлится до 14 мая.

Накануне вылета генсек ООН заявил, что планирует обсудить на встрече с Лавровым ключевые проблемы безопасности. Так, будет обсуждаться ситуация вокруг конфликтов в Сирии, Ливии, Йемене, на Украине и в Афганистане. Целью нынешнего визита является укрепление «очень важного сотрудничества» между Россией и ООН.

Накануне Гутерреш выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине. Режим прекращения огня в Донбассе должен полностью соблюдаться, заявил он.