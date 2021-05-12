Новость о стрельбе в Казани застала врасплох Брежневу и Меладзе

Казань, 12 мая. Певица Вера Брежнева прокомментировала трагедию в Казани, призвав растить детей в заботе и любви. Мнением звезда поделилась в соцсети Instagram.

Брежнева отметила, что с утра праздновала день рождение музыкального продюсера Константина Меладзе. Однако днем узнала о произошедшей в Казани трагедии. В связи с этим певица обратилась с пожеланиями ко всем людям.

«И очень хочется пожелать не только сегодняшним именинникам, а всем людям. Давайте растить детей в любви, нежности, заботе и доброте. Тогда они будут вырастать теми людьми, которые не будут причинять вреда другим», — написала Брежнева, призвав беречь ближних и поделав родителям сил.

О стрельбе в одной из гимназий Казани стало известно днем 11 мая. По известной информации, ее открыл 19-летний парень. В результате происшествия погибли девять человек.

Позже Сбербанк открыл счет «Российскому Красному Кресту» для сбора средств пострадавшим и семьям погибших. Перечислить средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк Онлайн», терминалы, офисы банка и банкоматы. Комиссия не взимается.