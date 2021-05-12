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Мусульмане России начнут отмечать Ураза-байрам с заходом солнца в среду

Общество
Мусульмане России начнут отмечать Ураза-байрам с заходом солнца в среду
Федеральное агентство новостей  /  Александр Маньков

Москва, 12 мая. Председатель российского Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин накануне мусульманского праздника Ураза-байрам поздравил всех верующих.

В поздравлении религиозный деятель напомнил, что сегодня вся мусульманская община молится о возведении умерших от последствий коронавируса исповедников ислама в ранг мучеников.

«Мы молим Аллаха о возведении в ранг шахидов наших единоверцев, скончавшихся вследствие COVID-19, и введении их в райскую обитель», — отметил в своем послании Гайнутдин.

Мусульманский праздник Ураза-байрам верующие начинают отмечать с заходом солнца 12 мая и продолжают в течение дня на следующий день. По последним оценкам, в России сегодня проживают не менее 20 миллионов мусульман. На Северном Кавказе, в Крыму и Адыгее по случаю Ураза-байрама объявят выходные дни.

Ранее RT сообщал, то глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас после столкновений в секторе Газа принял решение отменить празднования по случаю Ураза-байрама. По уточненным данным, празднования ограничены лишь религиозными ритуалами.

Полномочный представитель главы Духовного управления мусульман России Мунир Беюсов заявил, что 19-летнего молодого человека, расстрелявшего в казанской гимназии учеников, нельзя причислить к какой-либо религиозной конфессии.

ислам мусульмане ураза-байрам
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