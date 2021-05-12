Слава братской России: жители Болгарии были в восторге от Парада Победы в Москве

София, 12 мая. В Москве 9 мая прошел традиционный парад, посвященный 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне. Болгары были поражены представленной военной техникой.

Во время Парада Победы Россия показала знаменитые танки Т-34, а также современный аналог Т-14 «Армата». Вооруженные силы продемонстрировали бомбардировщики и истребители, среди которых был МиГ-31К, оснащенный гиперзвуковыми ракетами. Также зрители могли увидеть ракетные комплексы «Ярс», вертолеты Ми-26 и т. д. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Большая и сильная страна, у которой есть ценности и достоинство, которая уважает своих предков. Мир может только завидовать. Респект», — отметил пользователь под ником Гост.

Один из комментаторов поздравил все народы СССР с праздником. Он кланяется женщинам, детям и мужчинам, которые пошли на войну.

«Поклон народу, спасшему Европу от фашизма! Слава братской России!» — написал Българин.

Комментатор Фактолог считает 9 мая великой датой. Европа празднует, ведь в этот день она стала мужественной.

«Когда русские вошли в Берлин, все стали смелыми и вышли на улицу с цветами, целовались друг с другом и рассказывали, что если бы им только попался Гитлер, они б его…» — резюмировал житель Болгарии.

Ранее обозреватели китайского издания Sohu заявили, что российская военная техника, представленная на Параде Победы, заставляет восхищаться.