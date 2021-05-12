Военные ЮВО получили первый перспективный комплекс С-350 «Витязь»

Ростов-на-Дону, 12 мая. Мобильная зенитная ракетная система С-350 «Витязь» поступила на вооружение Южного военного округа. Такой информацией поделился командующий войсками округа Александр Дворников.

«В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь», — отметил генерал армии.

По его словам, этот комплекс стал первым в своем роде, принятым на вооружение ЮВО. В беседе с газетой «Военный вестник Юга России» Дворников отметил, что характеристики С-350 дают ему возможность без труда поражать как аэродинамические цели, так и баллистические.

Зенитные ракетные войска ЮВО сегодня на 90% укомплектованы новыми образцами техники, уточнил Дворников. Основным оружием против воздушных целей сегодня являются комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

Ранее сообщалось, что новейшие образцы военной техники также поступили на вооружения мотострелковых подразделений Кантемировской танковой дивизии ЗВО. Кроме того, дивизия получит новый тренажерный зал, в котором военнослужащие смогут обучиться работе с современной техникой.