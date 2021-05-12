Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 04:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:52
Общество
Рособрнадзор назвал число участников дополнительного срока итогового сочинения
03:51
Шоу-бизнес
Если есть мозги: Гуф разозлил поклонников неуместным фото о трагедии в Казани 
03:50
Общество
Хирург дал советы, как без вреда для здоровья перенести долгую поездку в машине
03:49
Общество
Российским авиапассажирам могут начислить баллы за вакцинацию
03:47
Общество
Россиянам рассказали, в каких европейских странах их будут ждать летом
03:42
Происшествия
Продавец оружия рассказал о встрече со стрелком в казанской школе
03:27
Происшествия
Жители Казани со слезами на глазах рассказали, почему пришли к гимназии ночью
03:18
Общество
Старейший актер Голливуда Норман Ллойд скончался на 107-м году жизни
03:12
Общество
Тель-Авив вновь подвергся массированной ракетной атаке
02:55
Происшествия
Видео с наездом машины на толпу людей в Екатеринбурге появилось в Сети
02:54
Политика
Генсек ООН Антониу Гутерреш начал визит в Москву в среду
02:31
Общество
Новость о стрельбе в Казани застала врасплох Брежневу и Меладзе
02:30
Общество
Мусульмане России начнут отмечать Ураза-байрам с заходом солнца в среду
02:30
Украина
Попрошайки Европе не нужны: почему Украина никогда не войдет в ЕС
02:27
Общество
Слава братской России: жители Болгарии были в восторге от Парада Победы в Москве
02:26
Армия
Военные ЮВО получили первый перспективный комплекс С-350 «Витязь»
02:26
Политика
Принц Чарльз принял решение о сокращении численности королевской семьи
02:04
Общество
Дэйна Уайт ответил на обвинения в сексуальном скандале
02:01
Политика
Израиль перебросит 16 рот приграничной полиции в город Лод
02:00
Политика
Медведчук назвал обвинения украинской прокуратуры политической расправой
Все новости

Военные ЮВО получили первый перспективный комплекс С-350 «Витязь»

Армия
Военные ЮВО получили первый перспективный комплекс С-350 «Витязь»
wikipedia.org

Ростов-на-Дону, 12 мая. Мобильная зенитная ракетная система С-350 «Витязь» поступила на вооружение Южного военного округа. Такой информацией поделился командующий войсками округа Александр Дворников.

«В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь», — отметил генерал армии.

По его словам, этот комплекс стал первым в своем роде, принятым на вооружение ЮВО. В беседе с газетой «Военный вестник Юга России» Дворников отметил, что характеристики С-350 дают ему возможность без труда поражать как аэродинамические цели, так и баллистические.

Зенитные ракетные войска ЮВО сегодня на 90% укомплектованы новыми образцами техники, уточнил Дворников. Основным оружием против воздушных целей сегодня являются комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

Ранее сообщалось, что новейшие образцы военной техники также поступили на вооружения мотострелковых подразделений Кантемировской танковой дивизии ЗВО. Кроме того, дивизия получит новый тренажерный зал, в котором военнослужащие смогут обучиться работе с современной техникой.

зрк юво витязь
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 217345 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 144788 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 90763 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 87838 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 84080 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Все новости / Армия / Военные ЮВО получили первый перспективный комплекс С-350 «Витязь»
Рейтинг@Mail.ru