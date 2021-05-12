Принц Чарльз принял решение о сокращении численности королевской семьи

Лондон, 12 мая. Телеведущий Джайлз Брандрет сообщил, что принц Чарльз собирается сократить численность британской королевской семьи. Эту информацию передает издание Daily Express.

Брандрет утверждает, что принц Филипп поделился с ним, что раньше королевская семья была маленькой. В данный момент 20 родственников Елизаветы II могут причислять себя к королевской семье.

«В 1947 году, когда он стал герцогом Эдинбургским, она состояла только из короля, королевы и двух молодых принцесс», — сказал телеведущий.

Брандрет добавил, что у принца Чарльза в планах избавиться от лишних членов. Он думает, что новый список будет состоять из самого Чарльза, его жены Камиллы, старшего сына Уильяма, его жены, принцессы Анны и принца Эдварда.

Некоторое время назад телеканал RT передавал, что консультант сериала «Корона» поделился своим видением британской монархии. Он сказал, что «запасные» члены семьи — расходный материал».