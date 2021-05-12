Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 04:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:52
Общество
Рособрнадзор назвал число участников дополнительного срока итогового сочинения
03:51
Шоу-бизнес
Если есть мозги: Гуф разозлил поклонников неуместным фото о трагедии в Казани 
03:50
Общество
Хирург дал советы, как без вреда для здоровья перенести долгую поездку в машине
03:49
Общество
Российским авиапассажирам могут начислить баллы за вакцинацию
03:47
Общество
Россиянам рассказали, в каких европейских странах их будут ждать летом
03:42
Происшествия
Продавец оружия рассказал о встрече со стрелком в казанской школе
03:27
Происшествия
Жители Казани со слезами на глазах рассказали, почему пришли к гимназии ночью
03:18
Общество
Старейший актер Голливуда Норман Ллойд скончался на 107-м году жизни
03:12
Общество
Тель-Авив вновь подвергся массированной ракетной атаке
02:55
Происшествия
Видео с наездом машины на толпу людей в Екатеринбурге появилось в Сети
02:54
Политика
Генсек ООН Антониу Гутерреш начал визит в Москву в среду
02:31
Общество
Новость о стрельбе в Казани застала врасплох Брежневу и Меладзе
02:30
Общество
Мусульмане России начнут отмечать Ураза-байрам с заходом солнца в среду
02:30
Украина
Попрошайки Европе не нужны: почему Украина никогда не войдет в ЕС
02:27
Общество
Слава братской России: жители Болгарии были в восторге от Парада Победы в Москве
02:26
Армия
Военные ЮВО получили первый перспективный комплекс С-350 «Витязь»
02:26
Политика
Принц Чарльз принял решение о сокращении численности королевской семьи
02:04
Общество
Дэйна Уайт ответил на обвинения в сексуальном скандале
02:01
Политика
Израиль перебросит 16 рот приграничной полиции в город Лод
02:00
Политика
Медведчук назвал обвинения украинской прокуратуры политической расправой
Все новости

Принц Чарльз принял решение о сокращении численности королевской семьи

Политика
Принц Чарльз принял решение о сокращении численности королевской семьи
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 12 мая. Телеведущий Джайлз Брандрет сообщил, что принц Чарльз собирается сократить численность британской королевской семьи. Эту информацию передает издание Daily Express.

Брандрет утверждает, что принц Филипп поделился с ним, что раньше королевская семья была маленькой. В данный момент 20 родственников Елизаветы II могут причислять себя к королевской семье.

«В 1947 году, когда он стал герцогом Эдинбургским, она состояла только из короля, королевы и двух молодых принцесс», — сказал телеведущий.

Брандрет добавил, что у принца Чарльза в планах избавиться от лишних членов. Он думает, что новый список будет состоять из самого Чарльза, его жены Камиллы, старшего сына Уильяма, его жены, принцессы Анны и принца Эдварда.

Некоторое время назад телеканал RT передавал, что консультант сериала «Корона» поделился своим видением британской монархии. Он сказал, что «запасные» члены семьи — расходный материал».

британия принц чарльз королевская семья
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 217345 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 144788 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 90763 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 87838 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 84080 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Все новости / Политика / Принц Чарльз принял решение о сокращении численности королевской семьи
Рейтинг@Mail.ru