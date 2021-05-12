Дэйна Уайт ответил на обвинения в сексуальном скандале

Вашингтон, 12 мая. Глава UFC Дэйна Уайт ответил на обвинения в свой адрес со стороны тренера Джошуа Фабиа и его подопечного Диего Санчеса. Боец является бывшим представителем организации.

Тренер утверждал, что Уайт и матчмейкер организации Шон Шелби связаны с сексуальными скандалами с бойцами женского дивизиона, которые представляют UFC.

«Увы, речь идет о взрослых людях, которые могут делать, что хотят. Все мы выбираем свой путь. Вот и Диего свой выбрал. Удачи ему, что ли», — ответил президент промоушена.

Фабиа добавил, что свои слова он может доказать видеоматериалами. Санчес, тренирующийся с ним, добавил, что глава организации долгие годы игнорировал его и избегал встреч.

Джошуа Фабиа знаменит своими громкими заявлениями, в которых он резко высказывается в сторону промоушена и его владельцев. Сообщается, что тренер потребовал у организации медицинские документы за все время выступления его бойца, когда он представлял UFC.

В апреле встреча Санчеса с Дональдом Серроне сорвалась. После этого боец сообщил, что покидает организацию.

Ранее RT сообщал, что российский боец Ислам Махачев пополнил список из десяти лучших спортсменов, которые выступают в легкой весовой категории. Он разделил десятую строчку с Полом Фелдером.