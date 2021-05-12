Израиль перебросит 16 рот приграничной полиции в город Лод

Тель-Авив, 12 мая. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ направит в израильский город Лод все приграничные роты для восстановления порядка на улицах.

Соответствующее поручение ЦАХАЛ в связи с беспорядками в Лоде и близлежащих городах дали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, а также глава минобороны страны и Бени Ганц и министр внутренней безопасности Амир Охана.

В Лоде продолжаются поджоги принадлежащих евреям автомобилей, синагог и магазинов. По данным СМИ, полиция эвакуирует местных жителей. Синагога была подожжена в Рамле, нападения на евреев происходят в Хайфе, Акко и неподалеку от перекрестка Шокет

Ранее во время ракетного обстрела снаряд попал в пассажирский автобус «Эгеда», который курсировал в жилом квартале. Водитель автобуса услышал воздушную тревогу и успел среагировать. Жертв удалось избежать, но восемь человек, в том числе пятилетний ребенок, получили осколочные ранения.