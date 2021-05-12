Медведчук назвал обвинения украинской прокуратуры политической расправой

Киев, 12 мая. Депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал подозрения в госизмене политической расправой.

Подозрение в государственной измене выписала политику генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Медведчук подтвердил, что находится на Украине и не планирует скрываться от правосудия. По мнению депутата, политическая расправа над ним спровоцирована его принципиальной позицией.

«Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию», — отметил парламентарий.

В опубликованном на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявлении Медведчука говорится, что политик продолжит «участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости, как для себя, так и для всех украинских избирателей».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Медведчука за «финансирование терроризма» в феврале, сообщает RT. Санкции также введены в отношении супруги политика Оксаны Марченко.