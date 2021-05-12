Галь Гадот очень осторожно отреагировала на секс-скандал с Арми Хаммером

Лос-Анджелес, 12 мая. Коллеги обвиненного в сексуальном насилии Арми Хаммера в большинстве своем хранили молчание. Высказаться решилась «чудо-женщина» Галь Гадот.

Из-за БДСМ-скандала Хаммер за последнее время лишился работы в нескольких картинах, от него отказались его агент и пиарщик. Однако коллеги по Голливуду все это время хранили молчание. Первой решилась высказаться Галь Гадот, которая снималась с Хаммером в фильме «Смерть на Ниле».

В интервью израильскому изданию N12 Галь прокомментировала происходящее очень осторожно, признавшись, что не знает деталей скандала.

«Все это очень сложно. Если то, что он сделал — правда, тогда он должен заплатить за содеянное и понести ответственность. Не знаю, что с ним теперь будет», — заявила она.

Pr Scr youtube.com / 20th Century Studios Russia

Премьеру фильма «Смерть на Ниле», где Хаммер играет одну из центральных ролей, откладывали несколько раз. Изначально картина должна была выйти в прокат еще в декабре 2019 года. Тогда о пристрастиях актера еще ничего не было известно. Потом премьеру переносили на 2020-й, осень 2021-го. Согласно последним данным, фильм должен выйти на экраны 11 февраля 2022 года.

В начале года Хаммер оказался в центре скандала из-за личной переписки и обвинений в изнасиловании. В марте 24-летняя девушка Эффи обратилась в полицию и рассказала о психологическом, эмоциональном и сексуальном насилии со стороны Арми. Они познакомились в Facebook в 2016 году и встречались на протяжении четырех лет, пока он не ударил ее несколько раз лицом об стену и не изнасиловал. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении Хаммера. Сам артист отрицает все обвинения.

wikipedia.org / Gage Skidmore

В Сеть также утекли якобы БДСМ-переписки Арми с другими девушками. Вскоре актер развелся с Элизабет Чэмберс после 13 лет совместной жизни (из них десять лет в браке). Пара воспитывает двоих детей — 2-летнего сына и 5-летнюю дочь.