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«Мерзкий тип»: попытку Петрова словить хайп на трагедии в Казани не оценили в Сети

Общество
«Мерзкий тип»: попытку Петрова словить хайп на трагедии в Казани не оценили в Сети
Prt Scr instagram.com/andrewpetrov1/

, 12 мая. Блогер Андрей Петров вызвал волну негодования со стороны подписчиков циничной шуткой по поводу стрельбы в казанской школе.

Бьюти-блогер пошутил о том, что он тоже чей-то сын и «тоже немножко умер вчера после двух шотов текилы», а на критику со стороны комментаторов оправдал себя тем, что все СМИ продажны и гонятся за количеством читателей.

«После сегодняшней стрельбы у меня прибавится тысяч 30 подписчиков. Если вы думаете, что кто-то постит эти новости просто для информирования... Всем *** (плевать) им нужны тупо подписчики», — заявил он.

Поддержки в рядах фанатов он не получил: многие ужаснулись тому, как молодой человек смотрит на жизнь.

«До чего мерзкий тип, что-то сломалось в этом мире», — отметил один из комментаторов.

Многие начали высмеивать реакцию Петрова на трагедию. Лишь малая часть оказалась солидарна с бьюти-блогером и отметила, что пресса и правда гонится за рейтингами и отрицают это лишь люди «в розовых очках».

О стрельбе в одной из гимназий Казани стало известно днем 11 мая. По предварительным данным, ее открыл 19-летний парень. В результате происшествия погибли 10 человек. На допросе в СК молодой человек заявил, что некоторое время назад заметил «монстра», который стал пробуждаться в нем.

стрельба казань блогер
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