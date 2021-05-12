Нетаньяху: группировки из Газы заплатят большую цену за обстрелы Израиля

Тель-Авив, 12 мая. Группировки ХАМАС и «Исламский джихад» из Палестины заплатят очень высокую цену за ракетные удары по территориям Израиля.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху. Ранее в ХАМАС заявили, что выпустили 130 ракет в сторону Тель-Авива.

«ХАМАС и Исламский джихад» платят и будут платить цену за свою воинственность. Они заплатят своей кровью», – подчеркнул премьер.

Ранее МИД РФ призвал Израиль и Палестину к сдержанности. В ведомстве отмечают, что ситуация вокруг сектора Газа и в Иерусалиме остается крайне напряженной.

RT сообщал, что в секторе Газа в результате обстрелов рухнуло жилое здание. Перед атакой жителям дома поступили предупреждения о необходимости эвакуировать людей.