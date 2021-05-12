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L'Opinion: «Северный поток — 2» будет достроен несмотря ни на что

Экономика
L'Opinion: «Северный поток — 2» будет достроен несмотря ни на что
Федеральное агентство новостей

Париж, 12 мая. В конце апреля в РФ запретили въезд восьми чиновникам из ЕС. Это была ответная мера на санкции Евросоюза. Французский эксперт Тьерри Брос рассказал, как это отразится на «СП-2».

Представитель Института политических исследований в Париже объяснил, почему «Северный поток — 2» вызывает столько споров. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Европа долгое время зависела от российского газа, на который сейчас приходится 40% ее поставок. После распада СССР Россия отправляет свой газ по наземным трубам, которые проходят через страны, ставшие транзитерами. За каждую страну, через которую проходят ее газопроводы, Россия должна ежегодно платить значительную сумму», — отметил Брос.

Он вспомнил, что в 2000-х конфликты, которые произошли на Украине, сделали поставки голубого топлива нестабильными, что вынудило Кремль пересмотреть свои планы. События в Крыму отчасти помешали их реализации, но глобально ничего не изменилось.

«Стоимость «Северного потока — 2» составляет почти 10 млрд евро, половину из которых оплачивает «Газпром», а остальную часть — пять европейских газовых компаний. После того как вы вложили столько, вы не можете позволить себе ничего не делать», — резюмировал эксперт.

Ранее экономический аналитик Михаил Крутихин оценил возможность достройки российского трубопровода «Северный поток — 2» до смены немецкого правительства.

россия франция дипломаты сп-2 Северный поток — 2
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