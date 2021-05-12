L'Opinion: «Северный поток — 2» будет достроен несмотря ни на что

Париж, 12 мая. В конце апреля в РФ запретили въезд восьми чиновникам из ЕС. Это была ответная мера на санкции Евросоюза. Французский эксперт Тьерри Брос рассказал, как это отразится на «СП-2».

Представитель Института политических исследований в Париже объяснил, почему «Северный поток — 2» вызывает столько споров. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Европа долгое время зависела от российского газа, на который сейчас приходится 40% ее поставок. После распада СССР Россия отправляет свой газ по наземным трубам, которые проходят через страны, ставшие транзитерами. За каждую страну, через которую проходят ее газопроводы, Россия должна ежегодно платить значительную сумму», — отметил Брос.

Он вспомнил, что в 2000-х конфликты, которые произошли на Украине, сделали поставки голубого топлива нестабильными, что вынудило Кремль пересмотреть свои планы. События в Крыму отчасти помешали их реализации, но глобально ничего не изменилось.

««Северный поток — 2» должен укрепить безопасность поставок газа в Германию, что для нее крайне важно, поскольку она решила отказаться от ядерной энергетики и от угля», — подчеркнул Тьерри. Газопроводу постоянно угрожает США. Вашингтон пытается протолкнуть идею с продажей собственного газа. Однако «СП-2» все равно будет достроен.

«Стоимость «Северного потока — 2» составляет почти 10 млрд евро, половину из которых оплачивает «Газпром», а остальную часть — пять европейских газовых компаний. После того как вы вложили столько, вы не можете позволить себе ничего не делать», — резюмировал эксперт.

Ранее экономический аналитик Михаил Крутихин оценил возможность достройки российского трубопровода «Северный поток — 2» до смены немецкого правительства.