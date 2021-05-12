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Наши мысли с вами: американцы отреагировали на стрельбу в Казани

  /   Обновлено: 12 мая 2021 02:03
Происшествия
Наши мысли с вами: американцы отреагировали на стрельбу в Казани
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Казань, 12 мая. Во вторник 11 мая в казанской гимназии №175 была открыта стрельба, что привело к гибели девяти человек. Американцы на сайте телеканала Fox News выразили соболезнования россиянам.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что жертвами вооруженного нападения стали семеро детей (три девочки и четыре мальчика) и двое взрослых (учитель и охранник). Жителей США это событие не обошло стороной и они поделились мнением по этому поводу. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Глубоко опечален утратой человеческих жизней. Соболезнования семьям погибших и пострадавших», — отметил Grizlyadamsdid.

Еще один из пользователей отметил, что в США либеральные демократы отпустили бы стрелка. Однако в России он определенно будет привлечен к ответственности на долгий срок.

«Да, вооруженное насилие — это не только удел Америки. Такое существует везде. Молимся за погибших и раненых!» — Undomiel.

Наши мысли с вами: американцы отреагировали на стрельбу в Казани
pixabay.com  / 

Другой читатель отметил, что в России можно владеть оружием, как и во многих странах. Однако для получения разрешения нужно пройти множество проверок, что является правильным подходом.

«Наш американский ответ русским: наши мысли и молитвы с вами!» — отметил imaindependent865.

Ранее стало известно, что жители Севастополя возложили цветы в память о погибших в казанской гимназии.

сша казань соцсети школа fox news
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