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Повторяют за Россией: политолог Серенко объяснил внешнюю политику Украины

Политика
Повторяют за Россией: политолог Серенко объяснил внешнюю политику Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 12 мая. Украинские власти ориентируются на евразийскую политическую арену, чем копируют стратегию России или хотят создать ей альтернативу.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил ОАЭ, Катар и Турцию. Кроме того, Киев стал интересоваться государствами из Средней Азии. Таким образом Незалежная разрабатывает «новый евразийский проект», который, фактически, параллелен стратегии Москвы либо является ее альтернативой. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

«Евразийский проект Москвы подразумевает создание Евразийского экономического союза, в который предлагается вступить странам постсоветского пространства, прежде всего в Центральной Азии. Этот союз предполагает более жесткую многостороннюю интеграцию при очевидном доминировании России», — отметил руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко.

Он считает, что Украина имеет другой взгляд на эту стратегию. Она подразумевает взаимные договоренности между Незалежной и странами, ранее состоявшими в СССР (Узбекистан, Туркменистан и Казахстан), а также другими азиатскими государствами (Турция, Саудовская Аравия, Катар). По мнению эксперта, Киев пытается не создать крупный союз, а только наладить двусторонние соглашения.

Ранее украинский философ Сергей Дацюк заявил о том, что существование Украины, как самостоятельного полноценного государства, находится под угрозой.

украина россия донбасс лднр
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