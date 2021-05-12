Бывший сосед казанского стрелка вспомнил про неадекватное поведения парня

Казань, 12 мая. Авторы Telegram-канала «112» связались с бывшим соседом 19-летнего Ильняза Галявиева, который рассказал о плохом поведение парня.

Мужчина уточнил, что отец казанского стрелка постоянно извинялся перед соседями за неадекватное поведение сына. Сколько раз это было — собеседник «112» не смог вспомнить. Что касается отношений с матерью, то они также не сложились. Семья жила раздельно.

О стрельбе в одной из гимназий Казани стало известно днем 11 мая. По предварительным данным, ее открыл 19-летний парень. В результате происшествия погибли 10 человек. На допросе в СК молодой человек заявил, что некоторое время назад заметил «монстра», который стал пробуждаться в нем.