Международный аэропорт Израиля Бен-Гурион возобновил работу

Тель-Авив, 12 мая. Израильский международный аэропорт Бен-Гурион рядом с Тель-Авивом возобновил работу после временного закрытия.

Согласно данным Седьмого канала, самолеты снова могут взлетать и садиться. Закрытие произошло из-за ракетных ударов со стороны сектора Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта началось с середины апреля, а 7 мая начали вспыхивать столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами. Стачки происходили у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где силовики выселили несколько арабских семей в соответствии с решением суда. Это сопровождалось акциями протеста. Палестинские СМИ сообщали, что израильские полицейские применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ заставляли прихожан покинуть мечеть Аль-Акса.

По данным Армии обороны Израиля, из сектора Газа 11 мая выпустили более 630 ракет. В результате ответных ракетных обстрелов со стороны Израиля 28 человек, включая 10 детей, погибли, более 150 получили ранения.

Недавно пассажирский автобус сгорел дотла после ракетного обстрела центра Израиля. Водитель услышал воздушную тревогу и успел среагировать. Он открыл двери и выпустил людей. Жертв удалось избежать.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки заплатят высокую цену за действия против Израиля и «поплатятся жизнями». Его слова приводит RT.