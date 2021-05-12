Пенсионная переходная кампания побила исторический минимум

Москва, 12 мая. Рекордное число россиян в прошлом году предпочло оставить накопительную часть своих пенсий без изменений и не переводить ее новому страховщику.

Как сообщает «Коммерсант», переходная кампания 2020 года составила всего порядка 12 млрд рублей (объем переданных под управление нового страховщика средств), при этом на перетоки между НПФ из них пришлось чуть менее 40%. Это минимальный показатель с 2002 года, когда в результате реформы в России появились накопительные пенсии.

Согласно отчетности всех НПФ (негосударственных пенсионных фондов), между частными фондами было переведено 4,6 млрд рублей, из Пенсионного фонда РФ в НПФ поступило 1,8 млрд рублей, а из частных фондов в ПФР — 5,5 млрд рублей.

Лидерами переходной кампании среди НПФ стали «ВТБ Пенсионный фонд», в который пришли 14,8 тыс. новых клиентов с 1,5 млрд рублей, а также «Газфонд ПН» и Национальный НПФ. Наибольшие оттоки фиксировались в проходящих или проходивших внутреннюю санацию НПФ «Сафмар», «Будущее» и «Открытие». По данным издания, в общей сумме эти фонды покинули 67,6 тыс. граждан.

Эксперты полагают, что в этом году переходная кампания со стороны НПФ будет еще меньше.

Ранее в ПФР рассказали, когда россиянам следует начинать готовиться к выходу на пенсию и как это лучше сделать. Россиянам советуют обращаться в фонд за два года до наступления пенсионного возраста. Это связано с тем, что для назначения выплат нередко требуется дополнительно подтвердить определенные периоды работы или учебы. Получение документов может затянуться. Такая «подготовка» в дальнейшем помогает назначить пенсию в максимально выгодном для гражданина размере и в кратчайшие сроки.