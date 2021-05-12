Полковник назвал главный плюс для России после денонсации ДОН

Москва, 12 мая. После выхода из Договора по открытому небу РФ не ограничена никакими рамками. Об этом стоит помнить США и НАТО, заявил военный эксперт.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). В документе напоминается, что Соединенные Штаты 22 ноября 2020 года под надуманным предлогом вышли из ДОН, нарушив баланс интересов государств–участников договора. Все это несет угрозу национальной безопасности России.

Договор подписали 34 государства. ДОН дает им возможность совершать инспекционные полеты над территорией друг друга с целью укрепления предсказуемости и доверия. После выхода из соглашения США у России не осталось другого выхода, кроме как также покинуть договор, заявил в беседе с «ПолитРоссией» военный обозреватель ТАСС, подполковник в отставке Виктор Литовкин.

«После того как США вышли из этого договора, возникло абсолютное неравноправие: мы не могли контролировать американскую территорию, в то время как они могли наблюдать за нами посредством своих союзников по НАТО», — подчеркнул эксперт.

Путин еще в декабре, общаясь с зарубежными журналистами, обратил внимание на тот факт, что США при помощи своих партнеров по НАТО получают возможность собирать всю необходимую информацию о России. Тогда как Москва такой возможности оказалась лишена.

«Россия имела квоту на 24 полета за год над территорией США, а для каждого союзника американцев по НАТО были разрешены 12 пролетов. Вот и считайте: 12 раз отлетают поляки, 12 раз — англичане, 12 раз — немцы и так далее, и тому подобное. То есть фактически США многократно превышали норму, выданную нам для пролетов над территорией Соединенных Штатов и территорией Европы. Ведь у нас в этом договоре в союзниках нет никого, кроме Белоруссии, у которой, впрочем, просто отсутствуют необходимые самолеты. Нам такое неравноправие ни к чему», — заявил Литовкин.

Покинув ДОН, Вашингтон отказался «играть по мирным правилам», вынудив российскую сторону поступать также. Как отметил эксперт, оставалась надежда, что новый президент США Джо Байден вернется к договору, но этого не произошло.

Литовкин напомнил, что Россия по военно-техническому оснащению не уступает ни США, ни НАТО, а в некоторых моментах даже обходит на несколько шагов вперед.

«Так что если в США или в НАТО кто-то думает, что сможет подобраться к нашей территории, то пусть пеняют на себя. Мы теперь не ограничены никакими рамками — и это наш главный плюс от выхода из договора. Узнаем, отследим и, если нужно, локализуем любую угрозу», — подвел итог эксперт.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее во вторник отметил, что Россия сделала все для сохранения Договора по открытому небу, но он разрушается США при пассивной позиции НАТО и их союзников. Денонсацию договора он назвал вынужденным, но единственно возможным шагом.