Курбан Омаров подогрел слухи о разводе с Бородиной

Москва, 12 мая. Супруг Ксении Бородиной блогер Курбан Омаров заинтриговал поклонников, опубликовав странное видео в соцсетях.

Поклонники звезды телепроекта «Дом-2» уже несколько дней обсуждают ее семейную жизнь: в Сети ходят слухи о предстоящем разводе с Омаровым. На волне разрастающихся теорий о взаимоотношениях супругов Курбан опубликовал в Instagram видео из кутузовского отдела ЗАГСа Москвы.

Как сообщает Пятый канал, ролик начинается с рассказа о неимоверной жаре в Дубае. После монтажной склейки Курбан оказывается то в столице, то в душном торговом центре ОАЭ. В финале видео Омаров оказался у московского ЗАГСа с паспортом и свидетельством в руках. Фоном звучала трагичная музыка, блогер грустно взглянул на камеру и удалился.

Фолловерам пришлось гадать, что именно было написано на, предположительно, официальной бумаге.

«Развод и девичья фамилия», — предположила пользователь под ником alieva150.

«Не понятно, если это шутка, то очень плохая», — удивилась gylnarapugacheva.

«Разводиться придется через суд, т. к. есть несовершеннолетние дети… Так что это просто клип», — подчеркнула 9219.elena.

Некоторые из подписчиков напомнили, что бумага в руках Омарова выглядит как свидетельство о браке.

На данный момент ни Омаров, ни Бородина никак не отреагировали на предположения о разводе, оставив поклонникам почву для обсуждения.

Днем ранее поклонники обратили внимание, что Бородина перестала показывать видео с мужем. Звезда «Дома-2» активно рассказывает своим подписчикам обо всем, что с ней происходит на отдыхе. В комментариях к последнему фото телеведущую засыпали вопросами о муже и возможном разводе.